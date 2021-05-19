SGK Nevşehir İl Müdürü Baltacı'dan Borsa Başkanı Salaş'a Ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nevşehir İl Müdürü Mehmet Baltacı ile beraberindeki Sosyal Güvenlik Denetmeni Volkan Çetin ve Şef Nimet Güven Şahbaz, ‘Sosyal Güvenlik Haftası’ nedeniyle, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret etti.

NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ile bir araya gelen SGK İl Müdürü Baltacı, ‘Sosyal Güvenlik Haftası’ etkinlikleri kapsamında Nevşehir’de sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

14-20 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kentte bulunan çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden İl Müdürü Mehmet Baltacı, “SGK’nın kuruluşunun kabul edildiği 16 Mayıs tarihini içine alan hafta ülkemizde her yıl 'Sosyal Güvenlik Haftası' olarak kutlanmakta. Bu hafta içerisinde paydaş kurumlarımızı ziyaret ederek, toplumumuzun her kesimini doğrudan ilgilendiren sosyal güvenliğin önemi ve vatandaşlarımızın hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle kendisini ziyaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mehmet Baltacı ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş haftalarını kutladı.

NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ise Sosyal Güvenlik Haftasını kutlayarak, SGK İl Müdürü Baltacı’nın şahsında tüm kurum çalışanlarına başarı dileklerinde bulundu.

Salaş, SGK tarafından kamuoyunda sosyal güvence bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve istihdam teşvikleri konusunda bilgilendirmeler yapılmasını son derece yararlı bulduklarını sözlerine ekledi.