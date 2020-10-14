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SGK İl Müdürü Baltacı’dan NGC Başkanı Ekici’ye ziyaret
SGK Nevşehir İl Müdürü Mehmet Baltacı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici’yi ziyaret etti.
Nevşehir 14.10.2020, 20:21
Müdür Yardımcısı Hatice Gül’ün de eşlik ettiği ziyarette Baltacı, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Nevşehir’de gazetecilerin duyarlı bir şekilde çalıştığını kaydeden Baltacı, SGK olarak bu durumdan memnun olduklarını belirtti.
Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Baltacı’ya teşekkür etti.
Ziyarette NGC Yönetim Kurulu üyesi Osman Aytekin ve Alpaslan Körükcü de hazır bulundu.