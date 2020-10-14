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SGK İl Müdürü Baltacı’dan NGC Başkanı Ekici’ye ziyaret

SGK Nevşehir İl Müdürü Mehmet Baltacı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici’yi ziyaret etti.

Nevşehir 14.10.2020, 20:21
SGK İl Müdürü Baltacı’dan NGC Başkanı Ekici’ye ziyaret
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Müdür Yardımcısı Hatice Gül’ün de eşlik ettiği ziyarette Baltacı, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nevşehir’de gazetecilerin duyarlı bir şekilde çalıştığını kaydeden Baltacı, SGK olarak bu durumdan memnun olduklarını belirtti.

Baltacı, SGK olarak Nevşehir’de çeşitli çalışmalar yapacaklarını da aktardı.

Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Baltacı’ya teşekkür etti.

Ziyarette NGC Yönetim Kurulu üyesi Osman Aytekin ve Alpaslan Körükcü de hazır bulundu.

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