SGK İl Müdürü Baltacı’dan NGC Başkanı Ekici’ye ziyaret

Müdür Yardımcısı Hatice Gül’ün de eşlik ettiği ziyarette Baltacı, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nevşehir’de gazetecilerin duyarlı bir şekilde çalıştığını kaydeden Baltacı, SGK olarak bu durumdan memnun olduklarını belirtti.

Baltacı, SGK olarak Nevşehir’de çeşitli çalışmalar yapacaklarını da aktardı.

Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Baltacı’ya teşekkür etti.

Ziyarette NGC Yönetim Kurulu üyesi Osman Aytekin ve Alpaslan Körükcü de hazır bulundu.