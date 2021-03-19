Sevimli Patilerin En Güzel Fotoğrafını Çeken Öğrenciler Ödüllendirilecek

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Nevşehir’de yaşayan sokak hayvanlarını en güzel fotoğraflayan çocukları ödüllendirmek amacıyla bir fotoğraf yarışması düzenlendi.

İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin katılabilecekleri ve başvuruların internet üzerinden kabul edileceği yarışmaya başvurular 31 Mart 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Öğrencilerin bu tarihe kadar evlerinde veya sokakta besledikleri kedi, köpek gibi hayvanların fotoğraflarını çekerek ad-soyad ve iletişim bilgileri ile birlikte fotoğraf@nevsehir.bel.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından oluşturulan jüri tarafından değerlendirilecek olan fotoğraflar arasında dereceye giren öğrencilere madalya ve sürpriz hediyeler verilecek.

Ayrıca 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde Nevşehir Hayvan Kasabası’nda yarışmaya katılan fotoğraflardan oluşan sergi de açılacak.