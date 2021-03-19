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Sevimli Patilerin En Güzel Fotoğrafını Çeken Öğrenciler Ödüllendirilecek
Nevşehir Belediyesi, hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından olan hayvanlara karşı çocuklarda sevgi ve koruma bilinci oluşturmak amacıyla ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışma ile sokak hayvanlarının en güzel fotoğrafı çeken öğrenciler ödüllendirilerek yarışmaya katılan fotoğraflardan sergi açılacak.
Nevşehir 19.03.2021, 15:59
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Nevşehir’de yaşayan sokak hayvanlarını en güzel fotoğraflayan çocukları ödüllendirmek amacıyla bir fotoğraf yarışması düzenlendi.
İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin katılabilecekleri ve başvuruların internet üzerinden kabul edileceği yarışmaya başvurular 31 Mart 2021 tarihine kadar yapılabilecek.
Başvuruların tamamlanmasının ardından oluşturulan jüri tarafından değerlendirilecek olan fotoğraflar arasında dereceye giren öğrencilere madalya ve sürpriz hediyeler verilecek.
Ayrıca 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde Nevşehir Hayvan Kasabası’nda yarışmaya katılan fotoğraflardan oluşan sergi de açılacak.