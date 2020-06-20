Sevilen Sanatçı Ömer Faruk Bostan Bu Akşam TVNEV Ekranlarında

Geçtiğimiz hafta sonu stüdyolarında ağırladığı ünlü sanatçılar Tuğçe Kandemir ve Mustafa Taş ile müzikseverlere unutulmaz bir hafta sonu yaşatan tvnev canlı yayın programlarına bu hafta da devam ediyor.

Seslendirdiği ‘Erik Dalı’ adlı şarkısıyla tüm Türkiye’de büyük beğeni toplayan ve klibi internette izlenme rekorları kıran Ömer Faruk Bostan bu akşam Nevşehir’in dünyaya açılan penceresi olan ve test yayınlarına kısa bir süre önce başlayan tvnev’de olacak.

Canlı yayında ekranlara gelecek olan program saat 21.00’da başlayacak.

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