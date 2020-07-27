Serhat İğdeci’den İl Müdürü Muhsin Özdemir’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İĞDECİ, Beden Eğitimi Zümre Başkanı Mustafa UĞURLU, PDR Bölümü Başkanı Onur İNCE, Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görevine başlayan Muhsin ÖZDEMİR’e hayırlı olsun dileğinde bulunup görevinde başarılar diledi.

Genel Müdür Serhat İĞDECİ; İl Müdürü Muhsin ÖZDEMİR’in sporun ve eğitimin içinden geldiğini, sorunları yakınen bildiği için kısa bir sürede yaptıkları çalışmalarla Nevşehir halkının haklı takdirini kazandığını belirterek, başarılı çalışmalarının devamını diledi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Muhsin ÖZDEMİR, eğitim kurumlarıyla yürütecekleri ortak faaliyetler hakkında bilgiler vererek Altınyıldız heyeti ile bir süre görüştü.

İl Müdürü ÖZDEMİR; yakın bir gelecekte çok güzel tesisleri Nevşehir’e kazandırarak Ulusal ve Uluslararası etkinliği Kapadokya’ya taşımayı hedeflediklerini, büyük bir şevkle heyecanla hizmet ettiklerini belirtti.