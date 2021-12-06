Serdar Tuncer Kitap Fuarı’nın İlk Konuğu Oldu

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nın ilk konuğu ünlü şair ve yazar Serdar Tuncer oldu.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Ünlü sanatçı gerçekleştirdiği söyleşide okuduğu şiirlerle de katılımcıları mest etti.

Nevşehir’de bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Tuncer, kendisinin Nevşehirliler ile buluşmasını sağlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise en kısa sürede düzenleyecekleri bir şiir programına Serdar Tuncer’i yeniden konuk etmek istediklerini belirterek programa katılan tüm vatandaşlara ünlü sanatçının kitabını hediye ettiğini açıkladı.

Tuncer program sonunda kitaplarını okuyucuları için imzaladı.