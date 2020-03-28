Şehirlerarası Otobüs Seferleri Toplantısı Yapıldı

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerine ilişkin ek tedbirler içiren Genelge ile ilgili olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıda; İlimizdeki ilgili oda başkanlıkları ve otobüs firmaları yetkilileri ve paydaş kurumlarca İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ve İl Valiliklerine gönderilen Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge kapsamında İlimizde alınacak tedbirler ve uygulanması hususu konuları görüşülerek, değerlendirilmede bulunuldu.

Vali İlhami Aktaş’ın başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Abak, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcı İbrahim Yüzer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, ilgili oda başkanları ve otobüs firması yetkilileri katıldı.