Şehir İçi Ulaşıma Nefes Aldıracak Projede Asfalt Serimine Başlandı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve sanayi bölgesinden şehir merkezine alternatif olarak hizmet verecek çift şeritli yol Kurban Bayramı öncesinde trafiğe açılacak.

Nevşehir Belediyesi, kentin her noktasına kolay ve konforlu ulaşım sağlamak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yeni yapılan yollar trafik akışını hızlandırırken, alternatif ulaşım güzergâhı olarak da vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Bu doğrultuda TUİK Kavşağı ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi arasında yürütülen bağlantı yolu çalışması ile iki bölge arasında ulaşım daha da kolaylaştıracak.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla yolun asfaltlanarak Kurban Bayramı öncesinde trafiğe açılması için yoğun bir mesai harcayan Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt serimine başladı. Yolun kısa sürede tamamlanması için ekipler, sabahın ilk ışıklarından başlayarak gece yarısına kadar vardiyalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında yolda aydınlatma sistemi oluşturularak yağmursuyu hatlarının imalatı da gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da büyük önem verdiği ve sık sık saha çalışmalarını denetlediği yolun trafiğe açılması ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve sanayi bölgesinden şehir merkezine ulaşmak isteyen araç sürücüleri Mehmet Akif Ersoy Mahallesini takip ederek Nevşehir Kalesi yanından Göre Yolu Kavşağı ve TUİK Kavşağı’na ulaşacak. Aynı şekilde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve sanayi bölgesine gitmek isteyen araç sürücüleri de ister TUİK Kavşağından isterlerse de Göre Yolu Kavşağından Nevşehir Kalesi yanından açılan yolu takip ederek ulaşımlarını daha kısa sürede gerçekleştirebilecek.