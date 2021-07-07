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Şehidimizin Naaşı İlimize Ulaştı
Şehidimizin naaşı 8 Temmuz Perşembe günü öğle namazına müteakiben Derinkuyu Çakıllı köyünde toprağa verilecektir.
Nevşehir 07.07.2021, 20:39 08.07.2021, 08:41
Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde şehit olan Nevşehirli hemşerimiz P. Asb. Açvş Cihan Çifcibaşı'nın naaşı ilimize ulaştı.
Şehidimizin naaşını; ailesi, yakınları, Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri karşıladı.
Şehidimizin naaşı 8 Temmuz Perşembe günü öğle namazına müteakiben Derinkuyu Çakıllı köyünde toprağa verilecektir.