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Şehidimizin Naaşı İlimize Ulaştı

Şehidimizin naaşı 8 Temmuz Perşembe günü öğle namazına müteakiben Derinkuyu Çakıllı köyünde toprağa verilecektir. 

Nevşehir 07.07.2021, 20:39 08.07.2021, 08:41
Şehidimizin Naaşı İlimize Ulaştı

Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde şehit olan Nevşehirli hemşerimiz P. Asb. Açvş Cihan Çifcibaşı'nın naaşı ilimize ulaştı.

Şehidimizin naaşını; ailesi, yakınları, Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri karşıladı.

Şehidimizin naaşı 8 Temmuz Perşembe günü öğle namazına müteakiben Derinkuyu Çakıllı köyünde toprağa verilecektir. 

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