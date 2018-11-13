Sedat Cantekin Aday Adaylığı Başvurusunu Yaptı

Nevşehir’in tanınan iş adamlarından Sedat Cantekin, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, Nevşehir belediye başkanlığı aday adaylık başvurusunda bulundu. Cantekin’e ailesi ve arkadaşları eşlik etti.

Sedat Cantekin yaptığı açıklamada "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hamd Alemlerin Rabbine Salat ve selam O’nun Resul’üne olsun. Nevşehir ile gülen Nevşehir’in derdiyle dertlenen , şehrine hizmeti kendine şiar edinen bir ailenin ferdi, adalet ve kalkınmayı insan merkezli ele alarak “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın “düsturunu benimseyen bir partinin ve onun onurlu Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferi olarak : “Gönüllerin sesi olmaya adayım” “Şehrin yüküne omuz vermeye adayım” “Her günün halk günü olduğu bilinciyle halkımıza hizmet etmeye adayım” “Makul eleştirilere açık ,ehliyle istişare ederek yönetmeye adayım” “Bildiklerimin öğretmeni , bilmediklerimin talebesi olmaya adayım” Dedi.

SEDAT CANTEKİN kimdir?

10 Ocak 1974 tarihinde Nevşehir Merkez Kapucubaşı Mah. Benli Sokakta dünyaya geldim. İlkokulu Nevşehir Gazi İlkokulunda , orta ve liseyi Nevşehir Lisesinde okudum. Okul hayatım boyunca çeşitli alanlarda esnaf yanında ve kendi işimizde çıraklık ve kalfalık yaptım. Nihayet 1992 yılında SDÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühensiliği Bölümünü kazandım 1997 yılında mezun oldum. Mezuniyetle birlikte kendi Mühendislik ofisimi açtım halen ofisimde çalışan Mimar ve İnşaat mühendisi arkadaşlarımla Proje hizmeti vermekteyiz. 2004 Yılında Ak Parti İlçe ve İl yöneticisi arkadaşlarımın teşvikiyle yapılan mahalli idareler seçiminde İl Belediye Meclis üyesi Adayı oldum ve seçildim.Daha sonra 2009 ve 2014 mahalli idareler seçimlerinde de aday gösterilerek seçildim ve halen Nevşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görevim devam etmektedir. Bu arada yapılan Milletvekilliği seçimlerinde ,Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve referandumlarda partimin verdiği seçim görevlerini büyük bir onurla yaptım.Belediye meclis üyeliğim boyunca Bayındırlık komisyon üyeliği yaptım ve halen bu komisyonda görev yapıyorum.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 09:09