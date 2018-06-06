Sayar Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Hafızlık Kur’an kursunu ziyaret etti

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar, İl Müftüsü Yakup Öztürk, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ahmet Yıldız ile İl Müftü Yardımcıları Dr. Ahmet Özvarinli ve Yaşar Bolat Acıgöl İlçesi Karapınar Yatılı Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Hafızlık Kur’an Kursu’nda öğrencilerle iftardan sonra buluştu.

İl Müftüsü Yakup Öztürk ve Kurs Yöneticisi Fatih Ateş Kurs hakkında bilgiler verdiler. Üç senelik bir kurs olmasına rağmen 220 öğrencinin olduğu, 40 civarında hafız yetiştiği, hafızlığı bitirenlerin Aşere takrip Kursuna ve Arapça dersine devam ettiği, bazı öğrencilerin Arapça eğitimi için yurt dışına gönderildiği ve takip edildiği bilgilerini alan Zeki Sayar çok memnun olduğunu ve bu çapta Kur’an Kursu olmadığını belirtti.

Ayrıca Kursun 400 yataklık haline getirildiği ve Nevşehir Merkez de de Aşık Kutlu Kur’an Kursu olarak bir yenisinin de aynı metotla 2018-2019 Eğitim öğretim yılında faaliyete geçeceğini duymanın çok memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Öğrencilerle birlikte Teravih Namazı kılan Sayar Namaz sonrası onlarla sohbet etti. Kur’an kursunda görev yapan din görevlilerimizin önemli bir görev üstlendiğini belirten D.İ.B. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayar, Kur’an kursunda eğitim alan öğrencilere başarılar diledi ve Kur’an eğitimi veren din görevlilerine de teşekkür etti