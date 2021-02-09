Savran'ın öncelikleri arasında yeni hizmet binası olacak mı?

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesinin dağınık hizmet binalarının tek çatı altında toplanması için gündeme gelen yeni hizmet binası düşüncesi Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın gündeminde olacak mı?.

Bilindiği üzere daha bir kaç hafta önce katıldığı bir radyo programında Nevşehir eski belediye başkanı Rasim Arı, belediyenin hizmet binalarının bir araya toplanması için mevcut TÜİK binasının Cevher Dudayev mahallesinde yapılacak yeni bir binaya taşınarak söz konusu binanın da belediyeye devredilmesini istediklerini dile getirmişti.

TÜİK'in mevcut bina alanının gerek fiziki yerleşim alanı açısından gerekse otopark sorunu yaşanmaması açısından oldukça elverişli olduğunu da kaydeden Arı, hali hazırda kullanılan belediye binasının ise kent tarihi müzesi haline dönüştürüleceğini de ifade etmişti.