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Savran'ın öncelikleri arasında yeni hizmet binası olacak mı?
Nevşehir 09.02.2021, 10:01
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesinin dağınık hizmet binalarının tek çatı altında toplanması için gündeme gelen yeni hizmet binası düşüncesi Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın gündeminde olacak mı?.
TÜİK'in mevcut bina alanının gerek fiziki yerleşim alanı açısından gerekse otopark sorunu yaşanmaması açısından oldukça elverişli olduğunu da kaydeden Arı, hali hazırda kullanılan belediye binasının ise kent tarihi müzesi haline dönüştürüleceğini de ifade etmişti.