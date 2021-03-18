Sarı - Siyah, Ürgüp Spor Şampiyon

NEVŞEHİR(MHA) Hafta sonundan itibaren Basketbol 1. ligine yükselebilmek için 3 önemli müsabakaya çıkacak olan Ürgüp Spor basketbol takımına moral - motivasyon ziyaretinde bulunan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp'ün turizmde bir dünya kenti olmasının yanında eğitim ve Spor'da da bölgenin gururu olacağını dile getirdi.

Kulüp Başkanı ve yönetimi ile birlikte Ürgüp Spor basketbol takımını antrenman da ziyaret eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Şu ana kadar ortaya koyduğunuz yürekli mücadeleden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Son üç maçımız kaldı. Bu müsabakalarda da başarılı olacağınıza gönülden inanıyoruz. Biz Kulüp başkanımızla, yönetimimizle birlikteyiz. Hep beraberiz. Ürgüp turizmde bir dünya kenti. Bundan sonra eğitimde de, sayenizde sporda da bir dünya kenti olacak" dedi.