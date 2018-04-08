Şampiyonluk Düğümünün Çözüleceği Karşılaşmada, Nevşehirspor’u Yalnız Bırakmadılar

Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta şampiyonun belirleneceği Ceyhanspor Nevşehirspor karşılaşmasında yüzlerce Nevşehirli,gönül verdiklerleri takımlarını yanlız bırakmadı.Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’de, fedakar Nevşehir taraftarlarının coşkusuna ortak olan isimlerin başında geldi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, ,Belediye Başkanı Hasan Ünver,AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar,Merkez İlçe Bsaşkanı Edip Avşar,Gençlik kolları Başkanı Abdullah Dolaşmaz başta olmak üzere ,Nevşehir’e gönül veren taraftarlar gerek otobüsler ve gerekse de özel araçlarıyla , BAL ligi 5. Grupta şampiyonu belli edecek Ceyhanspor-Nevşyehirspor karşılaşmasında takımlarına destek vermek için Adana’ya adeta akın etti.

Karşılaşmanın oynandığı Şehir Stadında ,müsabaka öncesinde Meteris Taraftar grubunun bulunduğu tribünü Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte selamladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ve Ceyhan Belediye Başkan Yardımncısı Zafer Bakır ın da , izlediği karşılaşma öncesi ve karşılaşma sırasında Nevşehirspor taraftarları, oyuncuları için sık sık tezahüratta bulundu.