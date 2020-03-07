Salaş’dan Muhasebeciler Haftasını Kutlama mesajı

Başkan Salaş mesajında, muhasebecilik mesleğinin, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir olarak işleyişini ve denetlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 3568 Sayılı Yasa ile yasal statüye kavuşturulduğunu belirtti. Ülkemizde her yıl Mart ayının ilk haftasının Muhasebeciler Haftası olarak kutlandığını ifade eden Borsa Başkanı Salaş, “İdare ile vergi mükelleflerimiz arasında köprü görevi üstlenen serbest muhasebeci mali müşavirlerimiz, serbest meslek icra etmesinin yanı sıra çok önemli bir kamu hizmeti ifa etmektedirler. Düzenli ve sağlıklı bir ekonominin temelini şeffaf kayıt ve belge düzeni oluşturduğundan, vergi ve muhasebe bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Devlet gelirlerinin tahakkuku-tahsili konusunda mesleki sorumluluklarının bilincinde olarak bizlere destek olan serbest muhasebeci ve mali müşavirlerimize teşekkür ediyor, tüm meslek mensuplarının haftasını kutluyorum” dedi.