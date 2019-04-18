Salaş’dan Berat Kandili Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Mübarek Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, 19 Nisan'da idrak edeceğimiz Berat Gecesi münasebetiyle yaptığı açıklamada: Bu manevi günlerin af ve mağfiret günleri olduğunu söyleyerek, Türkiye'ye barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Salaş, "Mukaddes gecelerden biri olan Berat kandiline bir kere daha kavuşmuş bulunuyoruz. Af ve bağışlanma gecesi olan bu mübarek geceyi idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşarken bu mübarek gecenin manevi duyguları içerisinde birbirimize sevgi ve hoşgörü ile yaklaşarak dargınlık ve kırgınlıklara son vermeli ,birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz.

“Bu duygu ve düşüncelerle, tüm üyelerimizin, Nevşehirli hemşerilerimizin ve İslam Âleminin Mübarek Berat Kandili'ni kutlar, şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini, Yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı”.