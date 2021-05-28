Salaş ve NTB Delegeleri TOBB Genel Kurulu’na Katıldı

365 oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla her yıl Mayıs ayı içinde toplanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 76.- 77. Genel Kurulları 28 Mayıs 2021 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Genel Kurul Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birlik Başkanının fiziki olarak katıldığı toplantıya, delegeler online olarak katılım sağladı.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen TOBB 76.-77. Genel Kurulu’na, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı ve NTB’nin Genel Kurul Delegeleri; Ali Aslan, Sunay Özdemir, Özcan Akar, Resul Yener ile NTB Genel Sekreteri Uğur Aydoğan katıldı.

NTB Toplantı Salonu’nda elektronik ortamda yapılan toplantı, delegelerin tamamının katılımı ile gerçekleşti. İlk olarak kayıt işlemlerini yapan delegeler, daha sonra TOBB’da düzenlenen genel kurul çalışmalarını takip ettiler.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “81 il ve ilçelerden katılan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Yapılması gereken çok iş var! Oda ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.