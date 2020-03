Salaş ‘tan 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, mesajında, İstiklal Marşı'nın, bağımsızlığın, Türk milletinin kahramanlığının ve milli mücadelenin bir sembolü olduğunu belirterek, Merhum Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlığımızın yegâne ifadesini İstiklal Marşıyla ortaya koyduğunu bildirdi.

Salaş mesajında şunları kaydetti: "İstiklal Marşımız, kurtuluş savaşının sonrasında, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak, TBMM'de kabul edilen, ülkemizin bağımsızlığının sembolü olan, milletimizin kahramanlığını ve milli mücadelemizi en veciz sözlerle ifade eden, Türk milletinin karakterini yansıtan eşsiz bir eserdir.

Bu eşsiz eserin her bir kelimesi, her bir mısrası bizlere anlamlı ve büyük mesajlar iletmektedir. Bu mesajları en ince ayrıntılarıyla kavrayan bir nesil, ülkemizi her alanda dünyada lider bir ülke yapacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin düşman işgalinden kurtularak, milli mücadelemizin başarıya ulaştığı ve bağımsızlığımızı kazandığımız o günleri, her İstiklal Marşı okuduğumuzda hatırlamaktayız. O günlerin heyecanını bu günlere aktaran İstiklal Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle; "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" diyorum.

İstiklal Marşımızın kabulünün 99. Yıldönümünde, tüm İstiklal şehitlerimizi, gazilerimizi ve merhum milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum."