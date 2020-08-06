Salaş, Nevşehirli vatandaşları salgına karşı uyardı

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı Nevşehirli vatandaşları uyardı.

Başkan Salaş yaptığı açıklamada, Nevşehirli vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik uyarısında bulundu.,

Herkesin tedbir alması gerektiğine işaret eden Salaş, bu virüsten korunmanın tek yolu önce mesafe ardından da maske.

“Kazanımları heba etmeyelim”

Cuhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin pandemi sürecinde elde ettiği başarı ve kazanımların heba edilmesini istemediklerini vurgulayan Başkan Salaş, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi hassas konularda taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

“Asker uğurlaması, düğün, taziye, nişan, sünnet, mevlit ve toplu yemekler gibi hastalığın bulaşma riski yüksek olan etkinliklere gerekli tedbirlerle hassasiyet gösterilmesi gerektiğini” söyleyen Başkan Salaş, bu zorlu sürecin ancak vatandaşların sağduyusu ve tedbirlere riayet etmesiyle aşılacağını sözlerine ekledi.

Yerel yönetimlerin üzerine düşen görevi layıkıyla yürüttüğüne dikkat çeken Başkan Salaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

”Değerli hemşehrilerim; Sağlık Bakanımızı hergün dinliyoruz, vaka sayısı özellikle şu son günlerde maalesef artış gösteriyor. Lütfen kurallara uymakta daha çok hassasiyet gösterelim. Mesafe, temizlik ve maske hayati önem taşıyor. Sevdiklerimiz için sosyal hayatımıza daha çok dikkat edelim.” dedi.

Eğer gerekli önlemleri almaz isek, şehrimizde yaşanacak olan vaka sayısı artışı kaçınılmaz olur diyen Salaş, "Daha güzel daha sağlıklı ve mutlu gelecek adına Haydi Nevşehir "Hijyen, Mesafe, Maske" kuralına riayet gösterelim. Gösterelim ki, sonra tekrar başa dönmeyelim.

Sağlığımız sıhhatimiz huzurumuz ve geleceğimiz için lütfen biraz daha sabır diyorum. Bu vesile ile tedavi gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Sağlıcakla Kalın...

MASKE+Mesafe+HİJYEN

Bu üç kural hayati zorurunlulukta.

Lütfen uyarılara uyalım.

Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım

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