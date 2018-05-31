Salaş, Nevşehir'in yüz akı firması NEVSAÇ'ı kutladı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), kamuoyu ile paylaştığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2017 yılı sonuçları açıklandı. Nevşehir firması Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. 411. sırayla yer aldı.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Nevşehirli NEVSAÇ firmasını başarılarından dolayı kutladı. Salaş, Nevsaç firmamız Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer alarak kentimizin yüz akı olduklarını söyledi.

Nevşehir'den sadece bir firmanın yer bulduğu liste hakkında değerlendirmede bulunan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşu listesine üst üste beşinci kez giren Nevşehir firmasını tebrik etti.

NTB Başkanı İbrahim Salaş açıklamasında, 2017 yılında açıklanan listede yine Nevşehir'den tek firmanın yer aldığını söyledi.

Başkan Salaş, "Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. firmasını Türkiye’nin en büyük 500 firması içinde yer alarak listeye giren firmamızı kutluyor gelecekte daha büyük hedeflerle şehrimizin gururu olacak atılımı göstermelerini temenni ediyorum” dedi.