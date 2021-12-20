Sahipsiz Hayvanlara Düzenli Olarak Yiyecek Bırakılıyor

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, şehrin çeşitli mahallelerinde ağır hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ekip oluşturuldu.

Belediye ekipleri, başıboş kedi ve köpeklerin aç kalmaması amacıyla şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak mama bırakmaya devam ediyor.

Ekipler, olumsuz hava şartlarında yem ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan kuşlar için de parklardaki beslenme odaklarına yem bırakıyor.

Ayrıca yine Nevşehir Belediyesi olarak kentin tüm bölgelerine yerleştirilen bayat ekmek kutularından toplanan ekmeklerde yine sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.