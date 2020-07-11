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“Sahil Börekçisi” Açıldı!

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Yaz Okulu Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Nevşehir 11.07.2020, 10:00 11.07.2020, 10:02
“Sahil Börekçisi” Açıldı!
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Bu haftaki yaz etkinliği “Sahil Börekçisi”.

Öğrencilerimiz öncelikle uygulama mutfağımızda minik elleriyle, börek yaptılar. Çocuklarımızı işin içine alarak öz güvenlerini destekliyor, yaparak ve yaşayarak öğrenebilecekleri bir ortam hazırlıyoruz.

Ardından “Sahil Börekçisi” konseptine uygun olarak taçlar hazırlayan öğrencilerimiz, minik elleriyle yapmış oldukları böreklerini de etkinliğimizde afiyetle yediler.

Öğrencilerimiz diledikleri gibi oyunlar oynayıp, eğlendiler.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu yaz okulu birbirinden güzel etkinliklerle sürecek.

Mutlu çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.

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