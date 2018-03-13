Sağlık İl Müdürünün 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında; “İnsanların daha sağlıklı, daha mutlu yaşam sürmesine hizmet etmeyi amaçlayan tıp biliminin, geçmişten gelen tüm birikimleri de kullanarak sürekli ilerleme içinde olduğunu belirtti. ‘Önce insan’ anlayışının benimsendiği günümüz dünyasında, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi “Sağlığımızı emanet ettiğimiz, yaptıkları görevle çok kutsal bir misyon yüklenen sağlık çalışanlarımızı bugün bir kez daha hatırlayıp, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Fedakâr Sağlık çalışanlarımız, bu kutsal görevlerini yaparken büyük zorluklar ve güçlüklerle de karşılaşmaktadırlar. Ancak buna rağmen özverili bir şekilde insanları sağlığına kavuşturmaya devam etmekte, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla görevlerini icra etmektedirler. Sağlığımızı emanet ettiğimiz doktor ve tüm sağlık çalışanlarına vatandaşlar olarak bizler, saygılı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ünlübay mesajında, “Bir toplumun varlığı, gelişmesi, ilerlemesi insanların sağlıklı yaşam sürmeleri ile mümkündür. Çünkü sağlıklı birey gelişime ortak olur, kalkınmaya ve ilerlemeye katkı sağlar. Sağlık, öncelikli olarak bir yaşam hakkıdır. Bu hakkımızı kollayan, canımızı emanet alan İnsanlığa nitelikli yaşam sunma ilkesiyle zor koşullarda fedakârca hizmet eden İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren başta İlimizde olmak üzere yurdumuzun dört bir köşesinde, köyünde, kasabasında büyük özveriyle insan sağlığına hizmet eden sağlık hizmet sunumlarımızda gözlenen kalite artışındaki değerli katkıları için hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum.”dedi.