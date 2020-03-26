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Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Ulaşım ve Otopark Desteği
Nevşehir’deki özel halk otobüslerinin ardından otoparkların da sağlık çalışanları için ücretsiz olacağını açıklayan Belediye Başkanı Rasim Arı, “İnsan sağlığı için büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarımız süreç içerisinde kimliklerini göstermeleri halinde bu imkânlardan ücretsiz olarak faydalanabilecek.” dedi.
Nevşehir 26.03.2020, 09:48
Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüsle (COVID-19) mücadele noktasında büyük bir özveri ortaya koyan, insan sağlığı için yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarının Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş tarafından işletilen tüm otoparkları ücretsiz olarak kullanabileceklerini açıkladı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz günde Nevşehir Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarının özel halk otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabileceklerini açıklamıştı.