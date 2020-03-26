Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Ulaşım ve Otopark Desteği

Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüsle (COVID-19) mücadele noktasında büyük bir özveri ortaya koyan, insan sağlığı için yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarının Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş tarafından işletilen tüm otoparkları ücretsiz olarak kullanabileceklerini açıkladı.

Koronavirüsün yayılmasının engellenmesi ve hastaların tedavi edilmesi sürecinde en büyük sorumluluğu üstlenen ve canını dişine takan sağlık emekçilerinin bu uygulamadan Sağlık Bakanlığı Personel Kimlik Kartlarını göstererek faydalanabileceklerini belirten Arı, “Koronavirüs ile mücadelenin ön saflarında, canlarını hiçe sayarak, çoğu zaman zorluklar içinde ve mesai gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Bu mücadelenin tartışmasız kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın Nevşehir Belediyesi olarak her zaman yanındayız ve onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Yoğun bir şekilde çalışan, gecesini gündüzüne katan, insan sağlığı için büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarımız bu süreç içerisinde Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş tarafından işletmesi gerçekleştirilen şehrin farklı noktalarındaki otoparklardan Sağlık Bakanlığı personel kimliklerini göstermeleri halinde ücretsiz olarak faydalanabilecek.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz günde Nevşehir Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarının özel halk otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabileceklerini açıklamıştı.



