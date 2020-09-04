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Sağlık Çalışanlarına Aşure İkramı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kovid-19 ile mücadelenin başkahramanları olan sağlık çalışanlarına aşure ikramında bulundu.
Nevşehir 04.09.2020, 13:24
Nevşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla sağlık çalışanları için aşure hazırlandı. Nevşehir Belediyesi aşçıları tarafından özenle hazırlanan aşureler Nevşehir Devlet Hastanesi’ndeki görev başındaki sağlık çalışanlarına ikram edildi.
Aşure dağıtımı sırasında hastane girişinde sağlık çalışanları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.