Rektör Bağlı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a El-Cezeri Şifreli Sandığı

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğu, Prof. Dr. Sezen Aksöz, Öğr. Gör. Melih Karakurt, Araş. Gör. Ayşe Canbolat, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Yasin Temel ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NEVÜ Rektörü Bağlı’ya Teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, protokol üyelerinin ve davetlilerin katıldığı program sonunda NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a içerisinde el işlemeli tesbihle birlikte El-Cezeri Şifreli Sandığını takdim etti.

Rektör Bağlı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, NEVÜ hocalarının ve öğrencilerinin tasarım atölyesinde yaptığı en dış sisteminde Türk Devletlerinin isimleri, alt kısmında Türk Devletlerinin Bayrakları ve en iç kısmında da Cumhurbaşkanlığı forsunun yıldızlarının yer aldığı El-Cezeri Şifreli sandık hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine hediye edilen bu anlamlı hediyelerden dolayı Rektör Bağlı’ya teşekkür etti.

‘NEVÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sergisi’ne Büyük İlgi

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından, İslam bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatının farklı dönemlerini yansıtan fotoğraflarının yanı sıra tarih boyunca İslam medeniyetinde İslam âlimlerinin keşfettikleri, icat ettikleri ve uygulamış oldukları bilimsel eserler İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni”nde sergilendi.

Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergiyi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz başta olmak üzere törene katılmak üzere gelen davetliler gezerek incelemelerde bulundu.

Sergiyi gezen ziyaretçilere Rektör Bağlı ve beraberindeki heyet refakat ederek sergide yer alan eserler hakkında bilgiler verdi.



