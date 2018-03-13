Rektör Bağlı Zeytin Dalı Harekâtını Değerlendirdi

‘ 7 Gün 7 Sabah’ programının canlı yayın konuğu olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı ve Avrupa’nın Türkiye’ye karşı tutumunu değerlendirdi.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Radyo 7’de hafta içi her gün saat 07:00’da Mehmet Can’ın hazırlayıp sunduğu ‘7 Gün 7 Sabah’ programına telefonla bağlanarak gündeme dair açıklamada bulundu.

Bağlı, “ Türkiye gerek Afrin’e terör unsurlarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı gerekse daha önceki Fırat Kalkanı operasyonuyla sadece Türkiye’de değil, bu coğrafyanın tamamında, Suriye’de, Mısır’da ve başka ülkelerde halkının kendi iradesi doğrultusunda ve kendi değerleri çerçevesinde bir siyasi yapılanma gerçekleştirebilmesi için başlatmıştır. Türkiye bu harekatlar ile bir taraftan PKK ve birleşenleri diğer taraftan demokrasi maskesi ile piyasada dolaşan hareketlerin durdurduğu toplumsal iç dinamiklerin önünü açıyor. Bundan dolayıdır ki, bu coğrafya da gerçekleştirilen bu iki konu büyük bir kesim tarafından son derece heyecanla karşılanıyor. Yani toplumun kendi değerleri ile barışık bir siyasal sistemi ve kendi rüyalarını gerçekleştirmek isteyen bir siyasal iktidarın gerçekleşmesi için Türkiye, toplumsal iç dinamiklerle gerçekleşen değişimleri durduranları bertaraf ediyor. Akan suyun önündeki pislikleri temizliyor. Bundan dolayı da Türkiye kendi mecrasında bu değişimlerin akışını sağlayan bir operasyon gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin sahip olduğu bu gücü ve kararlığı gören Amerikalılar, daha önce somut adımlar atmazken Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını gördüler. Türkiye düne kadar uluslararası çağrı kurumlarına kamuoyunu ilgilendiren meselelerde sürekli çağrılarda bulunurdu. Onlardan da kınama mesajları gelir, toplantılar yapılır ancak somut hiçbir adım atılmazdı. Türkiye bu kez somut adım atılmazsa ben kendim atarım dedi.

Ben geçen hafta içerisinde üniversitemiz personelleri ile birlikte Mehmetçiğimize destek için Cerablus’a gittim. Türkiye’nin orada DEAŞ’i temizlediğini bizzat gördüm. Türkiye bu operasyonu yapmadan uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak ‘Burada bir terör unsuru var, gelin birlikte temizleyelim’ dedi. Maalesef uluslararası kamuoyunu bunu yapmayınca Türkiye kendi yaptı. Türkiye ‘Burada terör koridoruna izin vermem, ülkemin geleceği ve buradaki vatandaşlar için büyük bir risk oluşturuyor bunu bertaraf edeceğim’ diye söylediği zaman Türkiye’yi eski Türkiye zannettiler. Ama Türkiye’nin kendi başına operasyon yaptığını, Türkiye’nin kararlı ve güçlü bir ülke olduğunu görünce gelin masaya oturalım diyorlar. Bundan sonra Türkiye’nin birilerinin masaya davet etmesiyle değil, Türkiye’nin birilerini davet etmesiyle masanın kurulacağını düşünüyorum.

Diğer taraftan ilk kez Türkiye bu dönemde kendi savunma sanayisini geliştirdi. Yazılım dahil olmak üzere teknolojiyi de ileri bir düzeye çıkararak söylemek istediği sözlerini ve gerçekleştirmek istediği milli hedeflerine daha çok yaklaşıyor. Günümüz dünyasındaki bu tür çetelere, bu tür emperyalist emellere sahip olan örgütleri yahut devletlere karşı misliyle karşılık vermezseniz hiçbir şekilde sizin üzerinize gelmekten geri durmazlar. Dolayısıyla Türkiye’nin bundan sonraki operasyon kabiliyeti, gerek terörle mücadele gerekse uluslararası diplomaside kendi sözünü söyleme gücüne sahip olmasının en büyük unsurudur bu savunma sanayiinin geliştirmesi. Hamdolsun savunma saniyenin geliştirilmesi hem bundan elde edilen katma değerin yükseltilmesinde hem de bunun sonucunda siyaseten elde ettiğimiz gücün takip edilmesinde çok büyük rol oynayacaktır” diye konuştu.