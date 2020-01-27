Rektör Bağlı, Üniversitemiz için gurur verici”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi’nin "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü” almasının üniversite için gurur verici olduğunu söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Motif Vakfı tarafından bu sene 25’incisi düzenlenen “Halkbilim Ödülleri” töreninde üniversiteye "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü”nü kazandıran NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi kurucusu ve NEVKAM Müdürü Doç. Dr. Adem Öger’i makamında kabul etti.

Rektör Bağlı, üniversitenin Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) bünyesinde Nevşehir’in Avanos ilçesinde oluşturulan ve UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi”nden hareketle bölgenin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan “NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi”nin bölge ve üniversite açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Rektör Bağlı, bu bağlamda müzenin kurumundan itibaren bugüne gelmesinde büyük emeği bulunan herkese teşekkür ederek, bu güzel başarının sonucu olarak elde edilen ödülünün üniversite için gurur verici olduğunu söyledi.

Ödülünü 28. dönem TBMM Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden alan NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi kurucusu ve NEVKAM Müdürü Doç. Dr. Adem Öger ise, müzenin kurulmasında her daim kendilerine destek veren NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve yönetimine, Avanos Kaymakamlığı’na, destekleyen kurum ve kuruluşların yanı sıra emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

Rektör Bağlı ile bir süre görüşerek müzenin çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Adem Öger, ziyaret sonunda "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü” nü Rektör Bağlı’ya takdim etti.