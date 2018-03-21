Rektör Bağlı: Dünyanın Neresinde Bir Müslümanın Başına Bir Şey Gelirse Akıllarına Türkiye Geliyor

İHH Nevşehir Şubesi tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde ‘Mazlum Coğrafyalar ve Türkiye’nin İşlevi’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa: Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Fatih Yazıcı, Nevşehir İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Baki Öncel, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, İlim Yayma Cemiyeti Nevşehir Şube Başkanı Ahmet Avlanmaz, TKDK İl Koordinatörü Murat Asiltürk, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim Tilaveti okunması ve Santur Sanatçısı Sedat Anar'ın seslendirdiği ezgiler eşliğinde başlayan programda, Arakan ile ilgili slayt ve video gösterimi katılımcıları duygulandırdı.

Program açılışında selamlama konuşması yapan Nevşehir İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Baki Öncel; “Muhterem misafirler programımızda bizi yalnız bırakmadığınız katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüze yol arkadaşlığından dolayı mazlumların yanında olması hasebiyle ve ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı; “Hepinizi muhabbetle selamlıyorum, doğrusunu isterseniz İHH’yı çok fazla anlatmak niyetinde değilim. Ancak iki hususun altını çizmek istiyorum. İlki Peygamber efendimizin; ‘kendi nefsin için istediğini başka Müslüman kardeşin için istemedikçe cennete giremezsiniz’ sözüdür. Bir diğeri ise, Müslümanların kenetlenmiş bir duvarın yapı taşları olduğunu ve duvardaki bir taşın tahrip olduğunda bu duvarın yıkılacağının unutulmaması gerektiğidir. Müslümanların kardeş olduğunu ve onlara kardeşlik hukuku ile davranmamız gerektiğini bilmeliyiz. Genel olarak modernleşme ve sekülerleşmenin din üzerinde yıkıcı olduğunu biliyoruz. Ancak din sosyolojisi konusunda çalışan hemen tüm bilim insanlarının ortak söylediği şey, bu yıkıcı etkiden korunabilecek tek inanç İslam’dır. Bunu bir ayet çok güzel ifade ediyor “İyiliğe kavuşamazsınız! En çok sevdiklerinizden fedakârlık etmedikçe”. Ve bu iyilikten kastedilen şey sadece mal mülk değil her türlü fedakârlıktır. Bu nedenle dünyanın neresinde bir Müslümanın başına bir şey gelirse akıllarına Türkiye geliyor. Bunu kendi deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Bu nedenle dünyanın herhangi bir yerinde bir Müslümanın parmağına diken batsa bizim canımız yanmalıdır. Nevşehir adına biz Arakan’daki Müslümanlara yardım eli uzatabiliriz. Bunu yapacak birçok kurum ve yardımseverlerimiz olduğunu biliyoruz. Orada insan onuruna yakışır evler yapılıyor ve bunun maliyeti çok değil. Biz orada Nevşehir ve ilçelerinin sokak ismi olarak verileceği mahalleler oluşturmak istiyoruz. İnsan neyi unutmaz biliyor musunuz? Bir anne baba olarak çocuğumuzun bize ihtiyacı olduğunda eğer biz yoksak; fiziken arkalarında olmamızın hiçbir anlamı yoktur. Bizler dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslümana el uzattığımızda bizi unutmazlar, ama el uzatmazsak bunu da unutmazlar” şeklinde konuştu.

Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Fatih Yazıcı, klasik iktisat derslerinin bilinen en popüler tanımlaması olan; "İktisat sınırsız ihtiyaçlara sınırlı kaynaklarla cevap verme bilimidir” tanımlamasının sorunlu oluşuna vurgu yaparak yardımlaşmanın ve imkânların hiçbir zaman sınırlı olamayacağına değindi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise, Müslümanların, insanların dinine, diline, ırkına ve mezhebine bakmadan bütün mazlumlar için göz yaşı akıttığını söyledi. Şu anda Arakan'da yaşayanların Müslüman değil de farklı bir dine mensup olsalar da Müslümanların yine aynı acıyı duyacağını belirten Yıldırım, "Çünkü biz şahit ümmetiz. Allah, bizden sadece zalime karşı olmamızı istiyor. Yeryüzünün neresinde olursa olsun bir savaşta veya doğal afette zalimlerin kadınlara ve çocuklara yaptıklarının hepsini reddetmek lazım. Canımızın, kanımızın son damlasına kadar bu zulmü işleyenlerin karşısında durmamız lazım. Şu anda Doğu Türkistan'da aynen Endülüs'te yapıldığı gibi bütün Doğu Türkistan halkı yok edilmek isteniyor. Şu anda Doğu Türkistan'da bir karar alındı. Bunun adına 'Kardeşlik Projesi' dendi. Proje kapsamında her Doğu Türkistanlının evine bir Çinli girebilecek, yani kapıyı kapatamazsın. Kapı açık olacak. İslam dünyasını bu hale getiriyorlar” diye konuştu.

Program sonunda İHH Genel Başkan Yardımcısı Bülent Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya her daim vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ederek kendilerine plaket takdiminde bulundu.