‘Regaip Kandili Özel Programı’ Bu Akşam Kültür ve Sanat Merkezi’nde

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel kandil programı ile manevi coşku içerisinde eda edilecek.

Bu akşam saat 19.00’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Regaip Kandili Özel Programı’nda; Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Muhammed Jamal, Hacı Bayram-ı Veli İmam Hatibi ve Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Ahmet Karalı ve ünlü hafızlar Oumar İsmail Diallo ve Mohammad Chouka Kuran-ı Kerim Tilaveti ile Nevşehirlilere unutamayacakları bir gece yaşatacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara şerbet ikramının da yapılacağı gecede ayrıca ünlü Tasavvuf Müziği sanatçısı Turan Erdiren, sevilen ilahileri Nevşehirliler için seslendirecek.

3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı olan Regaip Kandili’ni kutlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm Nevşehirlileri bu akşam gerçekleştirilecek olan programa davet etti.