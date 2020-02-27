‘Regaip Kandili Özel Programı’ Bu Akşam Kültür ve Sanat Merkezi’nde
Nevşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü hafızların katılımı ile gerçekleştirilecek olan Regaip Kandili Özel Programı, bu akşam Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel kandil programı ile manevi coşku içerisinde eda edilecek.
Bu akşam saat 19.00’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Regaip Kandili Özel Programı’nda; Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Muhammed Jamal, Hacı Bayram-ı Veli İmam Hatibi ve Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Ahmet Karalı ve ünlü hafızlar Oumar İsmail Diallo ve Mohammad Chouka Kuran-ı Kerim Tilaveti ile Nevşehirlilere unutamayacakları bir gece yaşatacak.
3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı olan Regaip Kandili’ni kutlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm Nevşehirlileri bu akşam gerçekleştirilecek olan programa davet etti.