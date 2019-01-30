Rasim Arı’dan RTÜK Başkanı’na Hayırlı Olsun Ziyareti

Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı ziyaret ettikten sonra, bir süre önce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ebubekir Şahin’i makamında ziyaret etti.

Nevşehir ve Kapadokya konularının da görüşüldüğü ziyaret oldukça samimi bir havada geçti.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, "Üst Kurul Başkanlığı’nın hayırlı olması temennilerinde bulunarak, kendisi ile daha öncesinden gelen bir hukunununda bulunduğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanımız, değerli büyüğümüz Sayın Ebubekir ŞAHİN’e yeni görevinde başarılar diliyorum dedi.