Rasim Arı'ya Ev Ziyaretlerinde Yoğun İlgi

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, ziyaret ettiği her yerde yoğun ilgi ile karşılanıyor. Arı, SKM programı kapsamında Nevşehir'de ev ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.



31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Cevher dudayev, 15 Temmuz ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulunan Rasim Arı; "Nevşehir'de Çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacağız diyerek, yıllar sonra hayırla yâd edilecek ve halkın hayır duasını alacak projeleri hayata geçirmek için söz verdi.



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, aday gösterildiği günden itibaren başladığı seçim çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor. Nevşehir'de girmedik ev, sıkılmadık el bırakmamayı hedefleyen Arı, 31 Mart’a kadar çok çalışacaklarını ve 31 Mart'ta Nevşehir'de yeni bir zafere imza atacaklarını söyledi.



DOKUNMADIK GÖNÜL BIRAKMAYACAĞIZ



Nevşehir'de sokak sokak cadde cadde dolaşarak hem ev ziyaretleri, STK, hem de esnaf ziyaretleri yaparak destek isteyen Arı, “Biz milletimize, memleketimize hizmet için yola çıktık. AK Parti’nin belediyecilikte yaptığı çalışmaları yakından biliyoruz. Hizmet atağının devamı için 31 Mart seçimlerinin önemini tüm hemşerilerimize anlatacağız. Çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmamak adına çok çalışacağız. Davamıza, kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize sahip çıkacağız. İnşallah 31 Mart’ın ardından Nevşehir'i hep birlikte şaha kaldıracağız” ifadelerine yer verdi.



EN HIZLI ŞEKİLDE ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ



Ziyaretlerde konuşmalarına devam eden Arı, “Biz halkımıza hizmete talibiz. Güçlü hükümetimizin desteği ile Nevşehir'imizin her noktasına hizmet götürmek, Nevşehirli hemşerilerimizin taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturarak, yıllar sonra hayırla yâd edilecek ve halkımızın hayır duasını alacak projeleri hayata geçirmek için söz veriyorum" dedi.



"HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ..."



Biz şehrin Şehr-ül emini olarak bütün memleketimizde yaşayan insanların, dünde yaşamış olan insanların, yarın yaşayacak olan insanların belediye başkanı olmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizim için sadece AK Parti'lisi değil, MHP'li, CHP'li SP, DP'li BBP'lisi de bizim kardeşlerimiz. Biz hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi kucaklayacağız ve "Herkesin Başkanı" olacağız.Herkesin gönlünde taht kuracak bir yönetim anlayışına adil adaletli, şeffaf, sürdürülebilir ve denetlenebilir bir yönetim formatında inşallah önümüzdeki süreçte hep birlikte el ele vererek gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız.” dedi.