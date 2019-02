Rasim Arı'ya Esnaf Ziyaretlerinde Tam Destek

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, seçim çalışması kapsamında bugün ilk olarak Nevşehir çarşı esnafını ziyaret etti. Gezi sırasında gencinden yaşlısına vatandaşlarla kucaklaşan Arı, onların istek ve taleplerini dinledi.



Nevşehir’in her yeri için özel ve ayrıntılı bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Başkan adayı Rasim Arı “Tevazu, samimiyet ile vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Sıkılmadık el bırakmıyor, vatandaşlarımızla sohbet ediyor, esnafımıza da hayırlı işler temennisinde bulunuyoruz. Güzel Nevşehir için herkesin görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz” dedi.



Nevşehir'de her kesime ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Arı, “Helalinden alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışan esnafımız başımızın tacıdır. Onların Nevşehir'e kattığı değer bizler için çok önemlidir. Seçim çalışmaları dışında da esnafımızla bir araya gelip, daha iyisi ve daha güzeli için istişare halinde olacağız. Dertleri derdimiz, sıkıntıları sıkıntımız olacağı gibi çözüm noktasında icra makamına geldiğimizde üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” dedi.



Arı, “Nevşehir için vatandaşların hangi hizmete ihtiyacı var ise o noktada en iyisini yapmak adına gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi.



Tüm Nevşehir halkına, tüm sınıflarıyla, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, işçisiyle işvereniyle çalışanıyla emeklisiyle kökeni ne olursa olsun, toplumsal sınıfı ne olursa olsun bu vesileyle beraber birlikte yürümeye davet ediyorum.



Çünkü bizler nereden gelmişsek gelelim veya nereye gideceksek gidelim bu kentte doğduk bu kentte yaşıyoruz. Muhtemelen bu kentte öleceğiz. O yüzden biz birlikte Nevşehir'iz. Hep beraber Nevşehir'iz. Anadolunun kadim kenti Nevşehir'imizi doğru ve güçlü bir şekilde de yarınlara taşımak için hep beraber çalışmamız gerekiyor.



Allahın izni Nevşehirli hemşehrilerimizin dua ve destekleri ile 31 Mart'ta Belediye Başkanı seçildiğim takdirde çalışmalarımız istişare odaklı birlik beraberlik içerisinde olacaktır. Kazanan ben değil Nevşehir olacaktır, kazanan ben değil biz olacağız. Nevşehir sevdamız, Nevşehir dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. Genciyle yaşlısıyla Nevşehir'de yaşayan her bir vatandaşımızın huzuru, güveni ve mutluluğu bizim için en önemlisidir. Rabbim Nevşehir’imiz ve şahsım için en hayırlı olanı nasip etsin. Alllah utandırmasın” diye konuştu.



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, akşam saatlerinde ise Güzelyurt mahallesinde bir aileye konuk oldu. Ev ziyaretinde hane halkı ve komşularıyla sohbet ederek, seçildiği takdirde belediyeyi nasıl yöneteceğini anlattı, hayata geçirmeyi düşündüğü projeler ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve mahallelerin eksiklikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretina ardından açıklamada bulunan Arı, bizlere evlerini, gönüllerini açarak misafir eden ailemize teşekkür ediyorum. Biz birlikte büyük bir aileyiz" dedi.



Mahalle sakinleri ise Rasim Arı'ya olan güvenlerinin tam olduklarını ifade ederek, başarılar dilediler.



Arı'ya ziyaretlerinde AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ve partililer eşlik ettiler.