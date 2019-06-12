Rasim Arı ve M.Rauf Yanar İstanbul’da Binali Yıldırım İle Buluştu

23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul’a giden Başkan Rasim Arı, burada Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Beraberinde AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte Binali Yıldırım ile Nevşehir ve İstanbul seçimleri üzerine bir süre sohbet eden Başkan Arı, Yıldırım’a Nevşehirlilerin selamını iletti. Başkan Arı, ayrıca Yıldırım ile birlikte seçim gezilerine katıldı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Binali Yıldırım ise, “Rasim Arı başkanımızın İstanbul’da bir süredir yaptığı çalışmalar bizleri çok mutlu etti. Buradaki kıymetli Nevşehirlilerinde desteği ile inşallah 23 Haziran’da İstanbul’u aydınlık yarınlara taşımak için görev alacağız. Bizlere bu yolda destek veren, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.