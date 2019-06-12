Rasim Arı ve M.Rauf Yanar İstanbul’da Binali Yıldırım İle Buluştu

23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul’a giden Başkan Rasim Arı, burada Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Beraberinde AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte Binali Yıldırım ile Nevşehir ve İstanbul seçimleri üzerine bir süre sohbet eden Başkan Arı, Yıldırım’a Nevşehirlilerin selamını iletti. Başkan Arı, ayrıca Yıldırım ile birlikte seçim gezilerine katıldı.

İstanbul gibi dünyanın gözbebeği olan bir şehre Binali Yıldırım gibi bir ismin yakışacağını vurgulayan Arı, İstanbul’da bulunan Nevşehirlilerin 23 Haziran’da sandıkta Yıldırım’a büyük destek vereceklerini kaydetti. Arı: “Bu seçim sadece İstanbul ve Türkiye’nin değil dünyanın seçimi. O yüzde bizde Nevşehir’den İstanbul’a geldik ve seçim çalışmalarına katılıyoruz. Birlikte çalışma şerefine ulaştığım Binali Yıldırım tam bir devlet adamı, tam bir Anadolu insanı. Onun o babacan tavrı, Anadolu tavrı bugüne kadar ülkemize çok şey kazandırdı. Binali başkan bu şehre çok büyük değer katacak. Nevşehir’e gerek bakanlığı herekse de başbakanlığı döneminde önemli hizmetler katan, şehrimiz için dev projelere imza atan Binali Yıldırım’a buradaki hemşehrilerimiz de büyük sevgi besliyor. Kendisini seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimizde misafir etmek istiyoruz.” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Binali Yıldırım ise, “Rasim Arı başkanımızın İstanbul’da bir süredir yaptığı çalışmalar bizleri çok mutlu etti. Buradaki kıymetli Nevşehirlilerinde desteği ile inşallah 23 Haziran’da İstanbul’u aydınlık yarınlara taşımak için görev alacağız. Bizlere bu yolda destek veren, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.