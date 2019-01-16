Rasim Arı seçim programına devam ediyor

Kocaçay'da bulunan seçim irtibat bürosunda kadınlarla bir araya gelen Arı proje ve çalışmaları hakkında kadınlara bilgi verdi.

Arı bir sonraki ziyaretini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünivertesi' ne gerçekleştirdi.

EğitimBirSen Nevşehir Şubesi tarafından düzenlenen organizasyona katılan Rasim Arı katılımcılarla bir araya gelerek kendileriyle bir süre sohbet etti onların taleplerini ve sıkıntılarını dinledi.

Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı üniversitedeki programın ardından iş yeri ziyaretleri ile programına devam etti. Bu ziyaretleri sırasında işverenlerle ve çalışanlarla sohbet etti.

Arı her akşam olduğu gibi seçim irtibat bürolarında vatandaşlarla buluştu. İlginin yoğun olduğu seçim irtibat bürosundaki buluşmada Arı vatandaşlara hayal ettiği Nevşehir için gece gündüz çalışacağının sözünü verdi.

Rasim Arı gecenin geç saatlerine kadar süren seçim programını hasta ve ev ziyaretleri ile sonlandırdı.