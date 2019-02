Rasim Arı: “İşçimiz de işverenimiz de başımızın tacı”

31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Ak Parti merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve partililer ile birlikte Nevşehir Islah Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren iş insanlarını ve çalışanlarını ziyaret etti.



Nevşehir OSB’de faaliyet gösteren işletmelerde yatırımcılarla tek tek tokalaşan, hatırlarını soran Arı, sanayi çalışanları ve genç çıraklarla da sohbet etti.



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, “İşçimiz de işverenimizde başımızın tacı. Nevşehir’de gençlerimize iş imkânı sağlayacak her türlü yatırımın destekçisi olacağız. Hem üretim tesislerini teşvik edip geliştirmek, hem de sizler gibi emekçi kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışacağız” dedi.



Nevşehir Islah Organize Sanayi Bölgesinde yaptığı ziyarette konuşan Başkan Adayı Arı; "Çalışanların işine, işverenin çalışanına ve Yerel yönetimlerinde sanayisi ve yatırımcısına sahip çıktığı bir işte başarı kaçınılmazdır. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha güçlü bir Nevşehir ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi alarak yapacağımızı istişarelerimizle birlikte her daim üzerimize düşen konularda yanınızda olacağız...



31 Mart'ta Allahın izni ve sizlerin teveccühleri ile göreve geldiğimizde de “Burada sanayicimizin, esnafımızın hakkını sonuna kadar koruyacağız ve her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.



Arı, “İnşallah yeni dönemde Nevşehir'imize hep birlikte hizmet edeceğiz. Hep birlikte yöneteceğiz. Biz çalışacağız, Nevşehir kazanacak. İnşallah Rabbim şimdiden hayırlara vesile etsin” şeklinde konuştu.