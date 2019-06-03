Ramazan Etkinlikleri Son Gününde Tasavvuf Müziği Konseri Olacak

Ramazan ayının ilk gününden bugüne her akşam Nevşehirlilerin buluşma noktası olan Ramazan Etkinlikleri bu akşam son kez düzenleniyor. Etkinlikler çerçevesinde saat 18.00’dan itibaren Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

Çocuklar için, çeşitli yarışmaların yanı sıra sahnelenecek olan Orta Oyunu ve Hacivat-Karagöz gösterileri yer alacak.

Ramazan ayının son orucu açacak olan vatandaşlar için ise, Nevşehir Belediyesi’nin hayırseverlerin katkısı ile oluşturduğu iftar çadırındaki iftar sofrası son kez kurulacak.

Etkinliklerin akşam bölümünde ise tasavvuf konseri gerçekleştirilecek. Konserlerinde seslendirdiği ilahilerle büyük beğeni toplayan Kemal Faruk’un sahne alacağı konsere yoğun bir katılın olması bekleniyor.