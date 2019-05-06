Ramazan Etkinlikleri Bu Akşam Başlıyor

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek olan ve ünlü birçok sanatçı ve yazarın konuk olacağı Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, Kapadokya gerçekleştirilecek. Ramazan ayı boyunca her gün iftar öncesinde çocuklar ve iftar sonrasında ise yetişkin ve gençlere yönelik gerçekleştirilecek programlar ile Nevşehirlilerin Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde, eski Ramazanlar tadında bir akşam geçirmeleri sağlanacak.

Ramazan Etkinliklerinin ilk gününde bu akşam saat 18.00’dan itibaren çocuklar için etkinlikler düzenlenecek. Meddah ve Minyonlar gösterilerinin yer alacağı program iftar saatine kadar sürecek. Etkinlik boyunca ayrıca sürpriz gösteriler de yer alacak ve Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine şişme oyun grupları konulacak.

İftar saatinde ise oluşturulan özel çadırda bin 500 kişi için iftar sofrası kurulacak.

İftar sofrasında, yoğun iş temposu nedeniyle evde yakınları ile iftarı yapamayacak durumda olan vatandaşların yanı sıra, dar gelirliler nezih bir aile ortamında iftarlarını yapabilecek.

Ramazan ayının her günü, Türk mutfağının damak tadına uygun şekilde hazırlanan seçkin yemekler, Nevşehir Belediyesi aşçıları tarafından yapılacak.

Etkinliklerin akşam bölümünde ise Ahmet Akkuş tarafından Türk Tasavvuf Musikisi Konseri verilecek. Nevşehirlilerin büyük ilgi göstermelerinin beklendiği programda ayrıca ünlü kum sanatı sanatçısı Veysel Çelikdemir sahne alacak.

Programlara tüm Nevşehirlileri davet eden Belediye Başkanı Rasim Arı: “Birlik-beraberlik, hoşgörü, muhabbet, bereket, dayanışma ve yardımlaşmanın vücut bulduğu, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek ay içerisinde, bu ayın maneviyatına uygun bir şekilde hazırladığımız etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.” dedi.