Ramazan Çiftçi yeniden başkan

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan olağan genel kurulda konuşan Başkan Ramazan Çiftçi, kimsenin şehit aileleri ve gazileri arasına nifak sokmaya çalışmamasını istedi.

Derneğin 2017 - 2021 yılları arasındaki bütçe ve faaliyet raporlarının da ibraz edildiği genel kurulda yeniden dernek başkanlığına seçilen Başkan Çiftçi, "Nevşehir Şehit aileleri ve Malül Gazileri Derneği olarak biz başka illere gittiğimizde 5 otobüs ve uçaklar dolusu gidiyoruz. Ancak bölgemiz bir turizm bölgesi. Buraya gelen Şehit aileleri dernekleri 1 ya da 2 otobüsle geliyor. Bu durum bizim birlik ve beraberliğimizi de gösteriyor. Bu nedenle ben hepinize teşekkür ediyorum. Ben Gazi bir Polis memuru olarak gazi ünvanımı aldım. Dernek Başkanlığım süresince sizlerin verdiği görevi ve itibarımı sarsacak, leke getirecek hir bir işin olmamaya çalıştım. Şehit Ailelerimizin ve Gazilerimizin arasına nifak sokmayın diye seslenmek istiyorum. Bu ilde ayrımcılık yaptırmayın, yapmayın. Buradan Nevşehir Valimiz Sayın İnci Sezer Becel'e teşekkür etmek istiyorum. Göreve geldiği ilk günden bugüne kadar Şehit ailelerimize ve gazilerimize gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Şehit Aileleri ve gazilerinin arasına nifak sokmaya çalışan bürokratlar lütfen elinizi buralardan çekin. Bizim şehit mezarlarımız burada. Anne ve babalarımızın mezarları burada. Biz burada kalıcıyız. Biz kumuz, siz selsiniz. Kum kalır, sel gider. Siz değerli şehit aileleri ve gazilerimizden de bir isteğim var. Kişisel olarak benimle ilgili bir sıkıntınız olabilir ancak gazi olarak herkes bu ünvana saygı gösterecek. Dernek olarak bundan sonra daha aktif, birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bundan sonra sizlerden gelen talepleri şifai olarak değil, yazılı olarak ileteceğim. Biz bir olacağız ve bizim aramıza nifak sokmaya çalışanlara Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. Şehit aileleri ve gazileri derneği dilenci derneği değil. Parayla haşır neşir olacak bir dernek değil. Bu derneği kimse iş adamlarının kirli paralarıyla terbiye etmeye kalkmasın. Biz hiç bir iş adamının boynunun altına girmedik, girmeyeceğiz. Biz devletin emrindeyiz. Biz Cumhurbaşkanının emrindeyiz. Kimsenin emrine, buyruğuna girmeyeceğiz. Tüm siyasi partilere sesleniyorum. Buyurun gelin kapımız herkese açık. Gelin derdimizi dinleyin istişare edelim. Bizi kimse çeşitli spekülasyonlarla terbiye etmeye kalkmasın. Benim bulunduğum makamda tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin emeği var. Benim hakkımda olumsuz ne bilgi olan varsa Cumhuriyet Savcılığı orada gidip oraya verecek. Benim şerefim, haysiyetim var. Benim şerefimle, haysiyetimle kimse oynamaya kalkmasın. Bu konuda hukuki mücadelemi sonuna kadar yürüteceğim. Şehit ailelerinin ve gazilerinin arasına kim nifak sokmak istiyorsa bu vebal onlara ömür boyu yeter" ifadelerinde bulundu.

Başkan Çiftçi'nin yönetiminde; Mehmet Ateş, Hüseyin Coruk, Serdar Tosun, İsmail Poyraz, Ahmet Develi, Cemil Özer, Abdullah Deri, Nurullah Gökmen, Ercan Durmaz, Murat Çelik, Ahmet Yazgan, Emine Öztürk ve Gülhan Çağlar isimleri yer aldı.