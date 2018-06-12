Ramazan Bayramında Emniyet Tarafından Alınacak Tedbirler

Ramazan Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini, halkımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri adına alınacak tedbirler Emniyet Genel Müdürümüz Vekili Erhan GÜLVEREN’in imzası ile 81 İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüklerinden;

• Alışveriş merkezleri, pazar yerleri, çarşılar, piknik alanları ve plajlar gibi bayram tatili süresince halkımızın yoğun olarak bulunacağı bölgelerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip uygulamalarının artırılması,

• Şehirlerarası otobüs terminali, gar, hava ve deniz limanları ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarında oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak kontrollerin artırılması ve şüpheli şahıslara yönelik uygulamaların yapılması,

• Muhtemel olayların önlenmesi, vatandaşlarımızın huzurunu bozan davranışların men edilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bayram tatili süresince kontrol edilmesi,

• Vatandaşlarımızın bayram ziyareti ve tatil amacıyla ikametlerinden ayrılacak olmaları ve işyerlerinin de uzun süre kapalı olacağından, evden ve işyerinden hırsızlık olaylarının artabileceği değerlendirilerek hırsızlık şüphelilerine karşı uygulamaların yapılması,

• Mezarlıklar bayram tatili süresince yoğun olarak ziyaret edileceğinden gerekli güvenlik önlemleri alınarak giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulması,

• Halkımızın ihbar, istek ve şikâyetlerinin değerlendirilmesinde ve takibinde gerekli hassasiyet gösterilerek toplumun desteğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması ve ihbarlara daha hızlı intikal edilmesi,

• Çocuklar ile ilgili kayıp müracaatı veya kayıp bilgisi alınması durumunda gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi,

• Personelimizin kılık ve kıyafetleri ile araçların temiz ve düzenli olmasına dikkat edilmesi, polis - halk ilişkilerine özen gösterilmesi istendi.

Emniyet Müdürlüklerimizin/Amirliklerimizin bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için yukarıda belirtilen hususlar dışında gerekli görülen her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır .

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz Merkezi ve İlçelerinde Vatandaşlarımızın huzur içerisinde Bayram geçirebilmeleri için gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmıştır.

Vatandaşlarımıza Hayırlı Bayramlar Dileriz.