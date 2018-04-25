Ramazan Ayı Boyunca Her Gün 1500 Kişi İftar Yapacak

Nevşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına yönelik olarak geleneksel hale getirdiği iftar sofrası, bu yıl yine Modern Pazar Yeri altındaki salonda kurulacak

Nevşehir Belediyesi’nin hayırsever vatandaşların desteği ile organize ettiği iftar sofrası ile Ramazan ayı boyunca vatandaşlar, iftarları açma imkanı bulacaklar.

Ramazan ayı süresince yoğun iş temposu nedeniyle evde yakınları ile iftarı yapamayacak durumda olan vatandaşların yanı sıra dar gelirlilerin nezih bir aile ortamında, Ramazan ayının özelliğine uygun bir şekilde iftarlarını yapabilmelerine imkan sağlanması amacıyla Nevşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği iftar sofrası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Modern Pazar Yeri’nin hemen altındaki salonda ,Ramazan ayının ilk günü olan 17 Mayıs 2018 Perşembe günü kurulacak iftar sofrası ile yaklaşık 1500 kişinin iftar yapması bekleniyor.