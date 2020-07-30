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Ragıp Özaltin’dan Kurban Bayrami Mesajı
Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Nevşehir 30.07.2020, 18:53
Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın mesajında, sevgi, saygı, kardeşlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı, mübarek bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.
İnsanların dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak birbirine yaklaştığı, insan ilişkilerinin güçlendiği, yoksulların gözetildiği, komşuların ve akrabanın unutulmadığı bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yaşatılarak dostluk ve kardeşliğin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun toplumda yerleşip güçlenmesine vesile olmuştur.