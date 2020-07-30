Ragıp Özaltin’dan Kurban Bayrami Mesajı

Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın mesajında, sevgi, saygı, kardeşlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı, mübarek bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlarımız birlik ve beraberliğin güç kazandığı, mutluluk ve coşku kaynağı anlamlı günlerimizdir. Toplumsal yaşantımıza değer ve anlam katan mübarek kurban bayramında saygıdeğer halkımızın, milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin bayramını içtenlikle kutluyoruz.

İnsanların dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak birbirine yaklaştığı, insan ilişkilerinin güçlendiği, yoksulların gözetildiği, komşuların ve akrabanın unutulmadığı bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yaşatılarak dostluk ve kardeşliğin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun toplumda yerleşip güçlenmesine vesile olmuştur.