Ragıp Özaltın ‘‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlu Olsun’’

Tüm basın mensuplarının Basın Bayramını kutlayan Sayın Ragıp ÖZALTIN, mesajında şunları söyledi; ‘‘ Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basınımızın ve gazetecilerimizin bayramını kutluyorum. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, ‘‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’’ olarak her yıl 24 Temmuz’da kutlanmaktadır.

Basınımız milletin ortak sesidir. Basınımız ve Gazeteciler, halkımıza doğru haber alma imkânı saplayan ve düşüncelerin başkaları ile paylaşmasına aracı olarak, önemli bir toplumsal görevi yerine getirmektedirler.

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı ile görevini yerine getiren özgür basın, demokratif toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle, zor koşullarda, bıkmadan, usanmadan, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk, başarılar dilerim’’ dedi.