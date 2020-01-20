Rafadan Tayfa Nevşehirli Çocuklarla Buluşuyor

Tiyatro Geceleri etkinliği ile her hafta Cumartesi günleri tiyatro severleri ünlü oyun ve oyuncularla buluşturan Nevşehir Belediyesi çocukları da unutmadı.

Heyecan dolu maceralarıyla çocukların en çok sevdiği çizgi film karakteri olan Rafadan Tayfa, Nevşehirli miniklerin karşısına çıkacak. Paylaşımı, takım olmayı, işbirliğini, sadakati ve güveni öğretme teması etrafında oluşan karakterleriyle miniklerin duygusal gelişimine olumlu katkı sunan Rafadan Tayfa maskotları, Nevşehirli çocukları heyecan dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Çocuklara, karşısındaki kişilere duyarlı, empati kurabilen ve etkili insan ilişkileri edinmeyi öğütleyen Rafadan Tayfa, eğlence dolu etkinliğin yanı sıra minik sevenlerine imzalı posterlerini armağan ederek sevindirecek.

Animasyon tarzındaki filmleri ile de son dönemlerin en çok konuşulan karakterleri olan Rafadan Tayfa üyeleri, 21 Ocak 2020 Salı günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki ayrı seans şeklinde gerçekleşecek etkinlikte, minikleri eğlenceye doyuracak.

Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali’ni Nevşehirli çocuklar Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yarıyıl tatil hediyesi olarak ücretsiz olarak izleyebilecek.