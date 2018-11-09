Psikolog Fatma Çakır Çalışkan Kıbrıs 'ta seminer verdi

2009 yılından beri çeşitli yerlerde Ergen/Aile Terapisi , Evlilik ve Çift Danışmanlığı yapan Psikolog Fatma Çakır Çalışkan Kıbrıs Lefkoşa ve Girne Öğrencilerine

" İlişkilerimde Ben ve Engeller " konulu Seminer verdi.

Öğrenciler küçük gruplara ayrılarak benlik, önyargılarımız ve aktarımlar ile ilgili grup çalışmaları yapıldı.

Geçtiğimiz 2016 yılında katılmış olduğu uluslararası bir kongrede yapılan "Psikodrama Tanımı" yarışmasında 2.olup ödül alan Psikolog Fatma Çakır Çalışkan, yurtiçi ve yurtdışı seminerleriyle de halkımıza faydalı olmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 08:31