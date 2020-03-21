Prof. Dr. Mehmet Soysaldı’nın Miraç Kandili Mesajı

Tarih boyunca insanlık birçok bela ve musibetle karşı karşıya kalmıştır. Ancak böylesi küresel bir salgınla ilk defa karşı karşıya kalmaktadır. Yüce Allah, bu gibi olaylar karşısında insanlığı ibret almaya davet etmekte ve şöyle buyurmaktadır: فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ “Ey akıl sahipleri! İbret alın.” (Haşr, 59/2)

Bu küresel salgına ibret nazariyle bakıp doğru okuyup ibret alıp üzerimize düşen görevleri hiç vakit geçirmeden yapmalıyız. Yapmamız gerekenleri ise üç madde halinde şöyle ifade edebiliriz:

1.Akıl ve ilmin ışığında gerekli tedbirleri alıp titizlikle uygulamak.

2.İyilik ve takvada birbirimizle yardımlaşmak, kötülükleri terk etmek, düşmanlık ve kötülükte asla yardımlaşmamak.

3.Hata ve eksikliklerimizi hatırlayıp pişman olup رَبّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ “Rabbim! Bir dert/salgın beni salıverdi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.” diyerek her şeyi kudret elinde tutan Yüce Allah’a iltica edip fiili ve kavli duada bulunmak.

Yüce Allah şâfi ismiyle tecelli eyleyerek insanlığı bu küresel salgından muhafaza eylesin. Âmin.