Pınarbaşı; "Dükkan Kiralarıyla İlgili Girişimde Bulunduk"

Açıklamasında PINARBAŞI;Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın hastalığının önlenmesi ve hızla yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler kapsamında; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dâhil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri, berber, güzellik salonu merkezi, kuaför, tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanları faaliyetleri gibi birçok meslek dalımızdaki esnaflarımızın faaliyetleri durdurulmuştur. Açık kalan işyerlerinin de tedbirler kapsamında kendini izole etmesi gerektiği için faaliyetleri sınırlı düzeyde ilerlemektedir. Ancak Nisan ayına girmemizle birlikte bazı mülk sahiplerinin işyeri kapalı olmasına rağmen esnaflarımızdan kira talep etmesi sebebiyle dükkanını açamayan esnaflarımız büyük bir mağduriyet daha yaşamaya başlamıştır.

Bu kapsamda Birlik Başkanlığı olarak Ticaret Bakanlığına ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunularak faaliyetleri geçici olarak durdurulan esnaf ve sanatkarlarımızın kira sorununun çözümü için girişim yapılmasını yazılı olarak talep ettik."dedi.



