Pınarbaşı "Ahilik Haftamız Kutlu Olsun"

Mesajında Pınarbaşı; Bilindiği üzere her yıl Eylül ayında esnaf ve sanatkarlığın köklerinin oluşmasını sağlayan Ahi Evran-ı Veli'nin kıymetli hatırasını yaşatmak amacıyla kutladığımız Ahilik Kültürü Haftasına girmekteyiz.

Kardeşlik” anlamına gelen “ahi” sözcüğü, vicdanını kendi üzerine gözcü koyan, helalinden kazanan, yerine ve yeterince harcayan, ölçü ve tartı ehli olan, yararlı şeyler üretip topluma sunan insan olmakla birlikte güzel ahlakı, sevgi ve saygıyı, yoksula sahip çıkmayı, akli selimi, herkesin kendi sanatı ile yükselmesini, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütleyen köklü bir müessesedir. Ahilik bir meslek teşkilatı olmanın yanında, geçmişte yaşanmış, bugün yaşanan, yaşanması gereken ve gelecekte de yaşanacak gerçek bir yaşam disiplinidir.

Medeniyetler tarihine kültürümüzün armağan ettiği birçok değer vardır. bu değerlerden biri de Anadolu' da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettiren ahilik kurumudur.İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerini esas alan ahilik kurumu etik kuralları uygulamaya bugün de devam etmektedirler.

Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları ile esnaf ve sanatkarlığın, alın terinin ve emeğin önemi vurgulanmakla beraber ekonomi çarkının önemli bir parçasını oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın ülkemize olan katkıları sebebiyle kadirşinas esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür etmektir.

Bu duygu ve düşünceler ile esnaf ve sanatkarlarımız ile meslek teşkilatlarımızın Ahilik Kültürü Haftasını en kalbi duygularla kutluyor; şükranlarımı sunuyorum." dedi.



