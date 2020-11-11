Son Dakika

Personel Alımı İçin Yapılan Uygulamalı Mülakat Sonuçları Açıklandı

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalıştırılmak üzere Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde işe alınacak olan 15 kişi için yapılan uygulamalı mülakat sonuçları açıklandı.

Nevşehir 11.11.2020, 12:56
Personel Alımı İçin Yapılan Uygulamalı Mülakat Sonuçları Açıklandı
banner230

Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde gerçekleştirdiği personel alımlarında İŞKUR kanalıyla başvuruları kabul eden ve sonrasında yaptığı uygulamalı, sözlü mülakatlar ve kura çekimleri ile şeffaf belediyecilik örneği sergileyen Nevşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yayınladığı ilan ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde ‘Su Tesisat Ustası’ pozisyonunda çalıştırılmak üzere 15 daimi işçi alımı yapacağını duyurmuştu.

Söz konusu ilan için 30 Ekim-3 Kasım 2020 tarihleri arasında İŞKUR’a 48 kişi başvuruda bulundu.

Aranan gerekli şartları taşıyarak başvuruları uygun görülen adaylar için 7 Kasım 2020 Cumartesi günü Fen İşleri Müdürlüğü’nde uygulamalı mülakat yapıldı.

Mülakatta adayların hem sözlü hem de uygulamalı mesleki yeterlilikleri puanlandırılarak en yüksek puandan başlamak üzere 15 asil ve 5 yedek isim belirlendi.

Güvenlik soruşturmaları yapılacak olan adaylardan olumlu sonuçlananların iş başlangıcı için Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş’ye davet edilecekleri açıklandı.

Uygulamalı mülakat sonuçları şu şekilde;

No AD SOYAD SONUÇ
1 MEHMET ÇALIŞIR BAŞARILI
2 GAZİ ÖREN BAŞARILI
3 HİKMET ÖZDEMİR BAŞARILI
4 İSMAİL KÖSE BAŞARILI
5 ÖMER EKEN BAŞARILI
6 ERDEM AÇIKGÖZ BAŞARILI
7 MUSTAFA ATİK BAŞARILI
8 CEMİL ARIK BAŞARILI
9 ABDULKADİR KARACA BAŞARILI
10 BEKİR UÇAR BAŞARILI
11 EMRULLAH KURU BAŞARILI
12 MUSTAFA UÇAR BAŞARILI
13 UĞUR DEMİRSES BAŞARILI
14 HALİL ARI BAŞARILI
15 TUGAY ÖZTÜRK BAŞARILI
16 OSMAN SAĞLAM YEDEK
17 TARKAN MERCAN YEDEK
18 MUSTAFA ÇINAR YEDEK
19 YASİN ÖZBURUN YEDEK
20 ABDULKADİR İŞLER YEDEK
21 MURAT YALÇIN BAŞARISIZ
22 YASİN ÇOPUR BAŞARISIZ
23 ABDULKADİR GENÇARSLAN BAŞARISIZ
24 HAKAN KAYACILAR BAŞARISIZ
25 MUSTAFA DÜNDAR BAŞARISIZ
26 OSMAN YILMAZ BAŞARISIZ
27 ÖMER UÇAR BAŞARISIZ
28 EMRAH BİÇKİN BAŞARISIZ
29 ALİ SELÇUK ERASLAN BAŞARISIZ
30 YASİN ÖZDEM BAŞARISIZ
31 KAMİL BİÇİCİ BAŞARISIZ
32 TUNAHAN DOĞAN BAŞARISIZ
33 ERHAN CEYLAN BAŞARISIZ
34 ZÜLFİKAR BAKIR BAŞARISIZ
35 LÜTFÜ DÖNMEZ BAŞARISIZ
36 ONUR ÇİFTÇİBAŞI BAŞARISIZ
37 SERDAR ÖZ BAŞARISIZ
38 YUSUF DORUKTUTAN BAŞARISIZ
39 FATİH TUNÇER BAŞARISIZ
40 SÜLEYMAN AKKUŞ BAŞARISIZ
41 MUSTAFA KALAYCI BAŞARISIZ
42 ABDULKADİR YÜCEL KATILMADI
43 ABDULLAH ADIMLI KATILMADI
44 İBRAHİM DOĞAN KATILMADI
45 MAHMUT GENÇARSLAN KATILMADI    
46 MEHMET EMİN KATILMADI
47 SEMİH YARAY KATILMADI
48 SERDAR GÜVEN KATILMADI
Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@