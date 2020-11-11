Personel Alımı İçin Yapılan Uygulamalı Mülakat Sonuçları Açıklandı

Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde gerçekleştirdiği personel alımlarında İŞKUR kanalıyla başvuruları kabul eden ve sonrasında yaptığı uygulamalı, sözlü mülakatlar ve kura çekimleri ile şeffaf belediyecilik örneği sergileyen Nevşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yayınladığı ilan ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde ‘Su Tesisat Ustası’ pozisyonunda çalıştırılmak üzere 15 daimi işçi alımı yapacağını duyurmuştu.

Söz konusu ilan için 30 Ekim-3 Kasım 2020 tarihleri arasında İŞKUR’a 48 kişi başvuruda bulundu.

Aranan gerekli şartları taşıyarak başvuruları uygun görülen adaylar için 7 Kasım 2020 Cumartesi günü Fen İşleri Müdürlüğü’nde uygulamalı mülakat yapıldı.

Mülakatta adayların hem sözlü hem de uygulamalı mesleki yeterlilikleri puanlandırılarak en yüksek puandan başlamak üzere 15 asil ve 5 yedek isim belirlendi.

Güvenlik soruşturmaları yapılacak olan adaylardan olumlu sonuçlananların iş başlangıcı için Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş’ye davet edilecekleri açıklandı.

Uygulamalı mülakat sonuçları şu şekilde;