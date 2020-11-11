Personel Alımı İçin Yapılan Uygulamalı Mülakat Sonuçları Açıklandı
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalıştırılmak üzere Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde işe alınacak olan 15 kişi için yapılan uygulamalı mülakat sonuçları açıklandı.
Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde gerçekleştirdiği personel alımlarında İŞKUR kanalıyla başvuruları kabul eden ve sonrasında yaptığı uygulamalı, sözlü mülakatlar ve kura çekimleri ile şeffaf belediyecilik örneği sergileyen Nevşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yayınladığı ilan ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde ‘Su Tesisat Ustası’ pozisyonunda çalıştırılmak üzere 15 daimi işçi alımı yapacağını duyurmuştu.
Söz konusu ilan için 30 Ekim-3 Kasım 2020 tarihleri arasında İŞKUR’a 48 kişi başvuruda bulundu.
Mülakatta adayların hem sözlü hem de uygulamalı mesleki yeterlilikleri puanlandırılarak en yüksek puandan başlamak üzere 15 asil ve 5 yedek isim belirlendi.
Güvenlik soruşturmaları yapılacak olan adaylardan olumlu sonuçlananların iş başlangıcı için Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş’ye davet edilecekleri açıklandı.
Uygulamalı mülakat sonuçları şu şekilde;
|No
|AD SOYAD
|SONUÇ
|1
|MEHMET ÇALIŞIR
|BAŞARILI
|2
|GAZİ ÖREN
|BAŞARILI
|3
|HİKMET ÖZDEMİR
|BAŞARILI
|4
|İSMAİL KÖSE
|BAŞARILI
|5
|ÖMER EKEN
|BAŞARILI
|6
|ERDEM AÇIKGÖZ
|BAŞARILI
|7
|MUSTAFA ATİK
|BAŞARILI
|8
|CEMİL ARIK
|BAŞARILI
|9
|ABDULKADİR KARACA
|BAŞARILI
|10
|BEKİR UÇAR
|BAŞARILI
|11
|EMRULLAH KURU
|BAŞARILI
|12
|MUSTAFA UÇAR
|BAŞARILI
|13
|UĞUR DEMİRSES
|BAŞARILI
|14
|HALİL ARI
|BAŞARILI
|15
|TUGAY ÖZTÜRK
|BAŞARILI
|16
|OSMAN SAĞLAM
|YEDEK
|17
|TARKAN MERCAN
|YEDEK
|18
|MUSTAFA ÇINAR
|YEDEK
|19
|YASİN ÖZBURUN
|YEDEK
|20
|ABDULKADİR İŞLER
|YEDEK
|21
|MURAT YALÇIN
|BAŞARISIZ
|22
|YASİN ÇOPUR
|BAŞARISIZ
|23
|ABDULKADİR GENÇARSLAN
|BAŞARISIZ
|24
|HAKAN KAYACILAR
|BAŞARISIZ
|25
|MUSTAFA DÜNDAR
|BAŞARISIZ
|26
|OSMAN YILMAZ
|BAŞARISIZ
|27
|ÖMER UÇAR
|BAŞARISIZ
|28
|EMRAH BİÇKİN
|BAŞARISIZ
|29
|ALİ SELÇUK ERASLAN
|BAŞARISIZ
|30
|YASİN ÖZDEM
|BAŞARISIZ
|31
|KAMİL BİÇİCİ
|BAŞARISIZ
|32
|TUNAHAN DOĞAN
|BAŞARISIZ
|33
|ERHAN CEYLAN
|BAŞARISIZ
|34
|ZÜLFİKAR BAKIR
|BAŞARISIZ
|35
|LÜTFÜ DÖNMEZ
|BAŞARISIZ
|36
|ONUR ÇİFTÇİBAŞI
|BAŞARISIZ
|37
|SERDAR ÖZ
|BAŞARISIZ
|38
|YUSUF DORUKTUTAN
|BAŞARISIZ
|39
|FATİH TUNÇER
|BAŞARISIZ
|40
|SÜLEYMAN AKKUŞ
|BAŞARISIZ
|41
|MUSTAFA KALAYCI
|BAŞARISIZ
|42
|ABDULKADİR YÜCEL
|KATILMADI
|43
|ABDULLAH ADIMLI
|KATILMADI
|44
|İBRAHİM DOĞAN
|KATILMADI
|45
|MAHMUT GENÇARSLAN
|KATILMADI
|46
|MEHMET EMİN
|KATILMADI
|47
|SEMİH YARAY
|KATILMADI
|48
|SERDAR GÜVEN
|KATILMADI