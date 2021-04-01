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Pazaryeri Pazartesi ve Salı günleri hizmet verecek

Türkiye genelinde 58 ilin çok yüksek riskli iller arasına girmesiyle birlikte başlayan kısıtlamalar nedeniyle Nevşehir pazaryeri yeniden Pazartesi ve Salı günleri hizmet vermeye başlayacak.

Nevşehir 01.04.2021, 12:42
Pazaryeri Pazartesi ve Salı günleri hizmet verecek
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NEVŞEHİR(MHA) Kontrollü normalleşme sürecinde kırmızı renge bürünen Nevşehir'de daha önce uygulandığı gibi Pazaryeri, Pazar - Pazartesi yerine, Pazartesi - Salı günleri hizmet verecek.  

Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, yaşanan sürecin Nevşehir açısından üzüntü verici olduğunu belirtirken, Pazaryerinde gerek vatandaşın gerekse pazarcı esnafının salgın tedbirlerine bire bir riayet etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.  

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