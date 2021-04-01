Pazaryeri Pazartesi ve Salı günleri hizmet verecek

NEVŞEHİR(MHA) Kontrollü normalleşme sürecinde kırmızı renge bürünen Nevşehir'de daha önce uygulandığı gibi Pazaryeri, Pazar - Pazartesi yerine, Pazartesi - Salı günleri hizmet verecek.

Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, yaşanan sürecin Nevşehir açısından üzüntü verici olduğunu belirtirken, Pazaryerinde gerek vatandaşın gerekse pazarcı esnafının salgın tedbirlerine bire bir riayet etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.